Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruch in Schule

In der Zeit von Sonntag, 09. April 2023, 17:00 Uhr, bis Montag, 10. April, 14:45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Schule an der St.-Michael-Straße in Cloppenburg. Es wurden Fenster beschädigt sowie diverse Klassenzimmertüren gewaltsam geöffnet, so dass ein Sachschaden von ca. 5.000,- EUR verursacht wurde. Angaben zu Diebesgut konnten bislang nicht gemacht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Wohnungseinbruch

In der Zeit von Samstag, 08. April 2023, 13:00 Uhr, bis Montag, 10. April 2023, 12:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem leerstehenden Einfamilienhaus in Cloppenburg, in der St.-Georg-Straße. Diebesgut konnte nicht erlangt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 10. April 2023, um 15:35 Uhr, befuhr ein 23jähriger Cloppenburger die Sevelter Straße in Cloppenburg. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle legte der Fahrzeugführer einen rumänischen Führerschein vor. Bei einer Dokumentenüberprüfung konnte dieser als Fälschung identifiziert werden, woraus sich der Verdacht ergab, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den 23jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Löningen - Trunkenheit im Verkehr

Am Montag, 10. April 2023, um 22:35 Uhr, befuhr ein 38jähriger Löninger die Lagestraße in Löningen, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,05 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Essen - Diebstahl eines Motorrollers

Am Sonntag, 09. April 2023 um 10:25 Uhr wurde der Polizei ein Roller, welcher in einem Teich in Essen, Ahauser Straße im Bereich des dortigen Mehrgenerationenparks lag, gemeldet. Der Halter des Fahrzeuges konnte ermittelt und benachrichtigt werden. Demnach ergaben sich Erkenntnisse, dass der Roller in der Zeit von Freitag, 07. April 2023, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 09. April 2023, 10:15 Uhr, in Essen an der Straße Achterort im Bereich des dortigen Alten- und Pflegeheimes entwendet wurde. Der Halter kümmerte sich um die Bergung des Rollers. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500,- EUR. Bei dem Kraftrad handelte es sich um einen Roller mit 125 cm³ der Marke Kwang Yang Kymco 125. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (05434/924700) entgegen.

Cloppenburg - Illegale Müllentsorgung

In der Vergangenheit wurde in Cloppenburg, an Altglascontainern, insbesondere auf einem Parkplatz an der Cappelner Straße illegal Müll/Sperrmüll abgelegt und entsorgt. Aufgrund von Ermittlungen konnten am Wochenende zwei Verursacher festgestellt werden, gegen die entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass die Müllentsorgung in nicht dafür vorgesehene Behälter bzw. an nicht geeigneten Plätzen, wie z. B. an Altglascontainern eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die mit einem Bußgeld geahndet wird. Müll, welcher nicht durch den Hausmüll ordnungsgemäß entsorgt werden kann, kann bei den Entsorgungszentren in Stapelfeld oder Sedelsberg abgegeben werden.

