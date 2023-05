Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.05.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A81/Ilsfeld: LKW-Fahrer mit 2,2 Promille gestoppt

Einen Wert von 2,2 Promille zeigte der Alkoholtest eines LKW-Fahrers am Dienstagabend auf der Autobahn 81 bei Ilsfeld. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer hatten gegen 22.45 Uhr einen Schlangenlinien fahrenden LKW zwischen den Anschlussstellen Heilbronn-Untergruppenbach und Ilsfeld gemeldet. Kurz vor der Anschlussstelle Mundelsheim konnte das betreffende Fahrzeug durch die Polizei festgestellt und kontrolliert werden. Nachdem der Alkoholtest des 48-jährigen Fahrers des Sattelzugs den Wert von 2,2 Promille zeigte, musste der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des LKW-Fahrers wurde einbehalten.

Heilbronn: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Eine 22-jährige Fußgängerin wurde am Dienstagmorgen bei einem Unfall in Heilbronn leicht verletzt. Gegen 9.50 Uhr bog eine 44-Jährige mit ihrem Peugeot, bei grün zeigender Ampel, nach links von der John-F.-Kennedy-Straße in die Stuttgarter Straße ein. Hierbei übersah sie vermutlich die 22-Jährige, die den Fußgängerüberweg, ebenfalls bei Grün, überquerte und erfasste die junge Frau mit ihrem Fahrzeug. Durch den Aufprall stürzte die Fußgängerin und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Aufenthalt im Krankenhaus war nicht nötig.

Talheim: Skoda beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Dienstag in Talheim und flüchtete anschließend. Der 40-jährige Besitzer eines Skoda hatte diesen gegen 8.40 Uhr in der Straße "Egerten" abgestellt. Als er gegen 18 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden am linken Heck fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Nummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 17.500 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagmorgen in Heilbronn. Gegen 7.20 Uhr befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Mini die Stuttgarter Straße auf dem linken Fahrstreifen von der Oststraße kommend in Richtung Untergruppenbach. Auf der Höhe eines Autohauses setzte der Mann den Blinker nach links um in die Einfahrt des Autohauses einzufahren. Da zu diesem Zeitpunkt Gegenverkehr herrschte, musste der 55-Jährige sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Ein dahinterfahrender 24-Jähriger nahm dies rechtzeitig wahr und bremste seinen Skoda ebenfalls ab. Dies übersah vermutlich ein hinter dem Skoda fahrender 36-Jähriger und fuhr mit seinem Dodge Ram auf den Skoda auf. Durch den Aufprall wurde der Skoda auf den davor haltenden Mini geschoben. Sowohl der Fahrer des Skoda, als auch der Mini-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 55-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Beilstein: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 66-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Montagnachmittag bei Beilstein zu. Der Mann war mit seiner BMW gegen 14.30 Uhr auf der Landesstraße 1116 von Beilstein kommend in Richtung Etzlenswenden unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Versuch des Mannes seine Maschine zurück auf die Straße zu bringen misslang weshalb er stürzte. Bei dem Sturz zog sich der 66-Jährige schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Zweirad wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell