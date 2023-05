POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.05.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.05.2023

Heilbronn: Einbruch in Juweliergeschäft - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem in der Nacht auf Montag eine unbekannte Person in ein Juweliergeschäft in Heilbronn einbrach. Zwischen Montagabend, 20 Uhr, und dem nächsten Morgen, 10.20 Uhr, warf der oder die Unbekannte die Schaufensterscheibe des Ladens in der Karlstraße ein und entwendete diverse Schmuckstücke und Uhren aus der Auslage. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Heilbronn-Sontheim: Fahrradfahrer schwer verletzt

Unklar ist bisher, weshalb ein Fahrradfahrer am Sonntagabend in Heilbronn-Sontheim mit einer Straßenlaterne kollidierte. Der 85-Jährige war gegen 19.15 Uhr auf dem Radweg der Kolpingstraße in Richtung der Sontheimer Straße unterwegs. Kurz nach der Bushaltestelle "Wertwiesen" bog der Mann nach links in den dortigen Radweg ein. Hierbei verlor er vermutlich die Kontrolle über sein Zweirad und stieß mit der Laterne zusammen. Durch den Aufprall stürzte der Senior von seinem Fahrrad und zog sich schwere Verletzungen zu, weshalb er in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Neckarsulm: Durch rücksichtslose Fahrweise Unfall verursacht

Sachschaden in Höhe von circa 8.500 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagnachmittag in Neckarsulm. Gegen 14.15 Uhr befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Mercedes die Heilbronner Straße und verließ auf Höhe der Hohenloher Straße mit seinem Fahrzeug den Kreisverkehr in Richtung Ortsmitte. Einem dahinterfahrenden 39-Jährigen ging der Abbiegevorgang des Mercedes-Fahrers vermutlich nicht schnell genug, weshalb er mit seinem BMW den Kreisverkehr über die Gegenfahrbahn ebenfalls in Richtung Ortsmitte verließ. Mit diesem Fahrmanöver beabsichtigte er, den vor ihm Fahrenden zu überholen. Beim Überholvorgang passierte der BMW-Fahrer die dortige Verkehrsinsel auf der linken Seite, fuhr über eine durchgezogenen Linie und scherte so knapp vor dem Mercedes wieder ein, dass es dem 53-Jährigen nicht möglich war, einen Unfall zu vermeiden. Er fuhr dem BMW auf die rechte hintere Fahrzeugseite auf. Verletzt wurde niemand. Der BMW-Fahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Jagsthausen: Nach Schlägerei im Krankenhaus - Zeugen gesucht

Nach einer Schlägerei am Sonntagabend zwischen vier Männern in Jagsthausen sucht die Polizei Zeugen. Gegen 19 Uhr sollen die Männer zunächst in einem Schnellimbiss in der Hauptstraße verbal in Streit geraten sein. Dieser Streit entwickelte sich im weiteren Verlauf in eine körperliche Auseinandersetzung bei der Glas zu Bruch und die Beteiligten mehrfach zu Boden gingen. Hierbei soll sich ein 28-Jähriger mehrere Schnittverletzungen zugezogen haben. Beim Eintreffen der alarmierten Beamten wurde der Verletzte bereits vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Die drei weiteren Beteiligten sowie mögliche Zeugen waren nicht mehr vor Ort. Daher sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zum Geschehen und den Beteiligten machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Bad Wimpfen: Autos aufgebrochen - Wer hat was gesehen?

Gleich zwei Fahrzeuge wurden am Donnerstagabend in Bad Wimpfen von zwei unbekannten männlichen Tätern aufgebrochen. Die Autos waren durch ihre Besitzer auf einem öffentlichen Parkplatz an der Schiedstraße abgestellt worden. Gegen 21 Uhr öffneten die Unbekannten die Fahrzeuge auf unbekannte Weise und entwendeten Bargeld, ein Smartphone, Apple-Airpods-Pro und eine Bankkarte. Da es sich bei der Tatörtlichkeit um die Durchgangsstraße in Bad Wimpfen handelt und die Täter recht offensiv an den Fahrzeugen agierten, hofft die Polizei auf Zeugen der Tat. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07063 93340 an den Polizeiposten Bad Wimpfen.

