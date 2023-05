POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.05.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Höpfingen: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Zwei Leichtverletzte und 11.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls vom Montagmittag auf der Landesstraße 577 zwischen Walldürn und Bretzingen. Gegen 13.30 Uhr fuhr ein 75-jähriger Mercedes-Fahrer von einem Feldweg auf die L577 ein. Hierbei übersah er vermutlich den Opel Zafira einer 41-Jährigen, sodass es zur Kollision kam. Durch den Aufprall wurden beide Personen leicht verletzt, mussten jedoch nicht in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Walldürn: LKW beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug zwischen Freitag, 12 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, in Walldürn und flüchtete anschließend. Ein blauer LKW Truck Actros war in der Otto-Hahn-Straße auf dem Parkplatz parallel zu den Gleisen abgestellt gewesen. Als der Fahrer zu seinem LKW zurückkam, stellte er den Schaden in Form von massiven Rissen auf der Beifahrerseite fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Walldürn: Türe am Toilettenhäuschen eingetreten - Zeugen gesucht

500 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte an den Toiletten am Schloßplatz in Walldürn zwischen Freitag, 20 Uhr, und Montag, 7 Uhr. Die Türen der Toiletten wurden vermutlich durch den oder die Unbekannten eingetreten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06282 926660 vom Polizeiposten Walldürn entgegengenommen.

Rosenberg: Ein Leichtverletzter und hoher Schaden nach Unfall

Zu einem Unfall mit einem überschlagenen Fahrzeug und einer leichtverletzten Person kam es am Montagmittag auf der Landesstraße 518 zwischen Rosenberg und Sindolsheim. Ein 66-Jähriger fuhr mit seinem Kia XCeed auf der L518 in Richtung Rosenberg, als er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nachdem der Mann von der Fahrbahn abkam, touchierte er den Bordstein, weswegen sich das Fahrzeug überschlug und im angrenzenden Feld landete. Der Fahrer wurde nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht. Am Kia entstand ein Schaden von geschätzten 25.000 Euro Schaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

