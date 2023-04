FW Lage: FW Lage: Feuer 1 / Kleinbrand im Freien - 06.04.2023 - 4:47 Uhr

Freiwillige Feuerwehr Lage

Kleinbrand im Freien - 06.04.2023 - 4:47 Uhr

Lage (ots)

Am 6. April 2023 wurde die Feuerwehr Lage Einheit Hörste um 4:47 Uhr zu einem Einsatz mit dem Stichwort "Feuer 1" alarmiert. Gemeldet wurde ein Kleinbrand im Freien, eine brennende Mülltonne an der Straße.

Bei Ankunft an der Einsatzstelle stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine Papiermülltonne in voller Ausdehnung am Straßenrand brannte. Der Angriffstrupp löschte die Mülltonne mit der Schnellangriffseinrichtung ab. Anschließend wurde die Mülltonne sowie das Brandgut mit der Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester kontrolliert, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte fest, dass entlang einer Strecke von mehreren hundert Metern zahlreiche Mülltonnen am Straßenrand umgeschmissen worden waren. Diese wurden zusammen mit der Polizei wieder aufgestellt.

Der Einsatz der Einheit Hörste war nach ca. einer Stunde beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lage, übermittelt durch news aktuell