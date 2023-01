Freiwillige Feuerwehr Lage

FW Lage: Feuer 2

Brennt Holzunterstand zwischen 2 Häusern - 29.01.2023 - 19:54 Uhr

Lage (ots)

Die Einheit Lage der Freiwilligen Feuerwehr Lage wurde am Sonntagabend um 19:54 Uhr mit dem Stichwort "Feuer 2 / Brennt Holzunterstand zwischen 2 Häusern" in die Marienstraße in Lage alarmiert.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurde festgestellt, dass eine Mülltonne an einem Wohnhaus gebrannt hatte.

Ein Angriffstrupp löschte mit Hilfe der Schnellangriffseinrichtung vom Hilfeleistungslöschfahrzeug noch vorhandene Glutnester ab und kontrollierte den Bereich mit einer Wärmebildkamera.

Hinter der verbrannten Mülltonne befand sich ein kleiner Gebäudeversatz, in dem Holzscheite gelagert wurden. Da bereits auch einige Holzscheite gebrannt hatten, wurde dieser Bereich durch den Angriffstrupp leergeräumt, damit eventuell vorhandene Glutnester abgelöscht werden konnten.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lage, übermittelt durch news aktuell