Freiwillige Feuerwehr Lage

FW Lage: TH P klemmt 2

VU mit mehreren verletzen Personen - 26.11.2022 - 18:17 Uhr

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Lage (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen auf der Schötmarschen Straße in Höhe der Einmündung Dessauer Straße sind von der Feuerwehr Lage am Samstagabend um 18:17 Uhr die Einheiten Lage, Pottenhausen, Kachtenhausen und Hagen alarmiert worden.

Zunächst war die Meldung, dass es zu einem Verkehrsunfall mit 2 Fahrzeugen gekommen sei und mehrere Personen möglicherweise in den Fahrzeugen eingeschlossen sind.

Bei Eintreffen der Feuerwehr wurden 2 verunfallte PKWs vorgefunden. Allerdings konnten bereits alle Fahrzeuginsassen mit Hilfe von Ersthelfern und den bereits eingetroffenen Rettungsdienst die verunfallten Fahrzeuge verlassen.

Insgesamt gab es 8 betroffenen Personen, welche sich zuvor in den beiden verunfallten PKWs aufgehalten hatten. Aufgrund der hohen Anzahl an Personen waren mehrere Rettungswagen u.a. aus Detmold und Bad Salzuflen sowie der organisatorische Leiter Rettungsdienst und der leitende Notarzt vom Kreis Lippe an der Einsatzstelle. Nach der Sichtung und Erstversorgung der verletzten Personen wurden diese durch den Rettungsdienst in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Durch die Feuerwehr wurde die Unfallstelle abgesichert, der Brandschutz sichergestellt und die Einsatzstelle ausgeleuchtet. Parallel wurden auslaufende Flüssigkeiten aus den Fahrzeugen aufgefangen.

Nach Abtransport der verunfallten Fahrzeuge durch ein Abschleppunternehmen wurde die Straße durch die Feuerwehr noch gereinigt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lage, übermittelt durch news aktuell