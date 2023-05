Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.05.2023

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Drei Festnahmen nach körperlicher Auseinandersetzung

Nachdem drei zunächst unbekannte Männer am Freitag, den 05. Mai, einen 25-Jährigen in Heilbronn bedrohten und verletzten (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5506902), konnten alle drei Tatverdächtigen am 10. und 11. Mai festgenommen werden. Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten der Heilbronner Kriminalpolizei auf die Spur der Täter nach Bayern. Hier konnte am 10. Mai zunächst ein 25-Jähriger in München festgenommen werden. Am nächsten Tag wurden seine beiden 41 und 21 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen durch Kräfte einer Sondereinheit in Haar festgenommen. Alle drei Männer wurden am 11. Mai einem Haftrichter in München vorgeführt. Dieser setzte die bereits von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beim Amtsgericht Heilbronn erwirkten Haftbefehle in Vollzug, weshalb die Tatverdächtigen an verschiedene Justizvollzugsanstalten überstellt wurden. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

