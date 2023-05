Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.05.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Creglingen: Fahrer eines VW Passat Kombi B7 alltrack in blau metallic gesucht

Aus unbekannter Ursache geriet der Fahrer eines blau metallic farbenen VW Passat Kombi des Modells B7 alltrack am Sonntagabend bei Creglingen von der Fahrbahn ab. Der Unbekannte befuhr gegen 22.30 Uhr die Kreisstraße 2894 von Freudenbach in Richtung Craintal, kam nach einer langen Geraden in der ersten Linkskurve der Serpentinen von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei rund zehn Meter der Schutzplanke. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro und der Verursacher flüchtete, wobei er von einer Zeugin beobachtet wurde. Fahrzeugteile, die hinter der Schutzplanke aufgefunden werden konnten, gaben Hinweise auf den genannten VW der vermutlich 2012 erstmals zugelassen wurde. Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Pkw, dem Unfall oder dem Fahrer geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 079331 54990 zu melden.

Bad Mergentheim: Geschwindigkeitsüberwachung von 120 Fahrzeugen

Beamte des Polizeirevier Bad Mergentheim kontrollierten am Sonntag die Geschwindigkeit von rund 120 Fahrzeugen. Die Polizisten positionierten sich zwischen 14 Uhr und 16.30 Uhr an der Bundesstraße 19 in Rengershausen-Stuppach. Bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 100 km/h fuhren drei Motorräder und neun Pkws zu schnell. Zehn davon wurden mit Geschwindigkeitsüberschreitungen zwischen 21 und 40 km/h gemessen und müssen nun mit Anzeigen rechnen. Eine Person muss außerdem mit einem Fahrverbot rechnen, da die gemessen Geschwindigkeit 148 km/h betrug.

Lauda-Königshofen: Pkw mehrfach überschlagen

Vermutlich aufgrund von gesundheitlichen Problemen kam die 52-jährige Fahrerin eines Nissans Navara am Samstagabend auf der Autobahn 81 bei Lauda-Königshofen von der Fahrbahn ab. Die Frau fuhr gegen 20.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Ahorn und Tauberbischofsheim in Richtung Würzburg, wo sie auf Höhe des Parkplatzes "Löchle" nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Schutzplanke kollidierte. Einen Kilometer weiter kollidierte sie auf der Muckbachtalbrücke wieder mit der Schutzplanke und kam dann nach rechts in den Grünstreifen ab. Hier überschlug sich der Nissan mehrfach und kam auf dem Grünstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Die Frau wurde im Fahrzeug eingesperrt und musste durch die Feuerwehr Tauberbischofsheim geborgen werden. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Später stellte sich heraus, dass die Frau entgegen der ersten Einschätzung nur leichte Verletzungen erlitt. Am Pkw entstand Totalschaden von rund 10.000 Euro und das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Schutzplanke wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Lauda-Königshofen: Alkoholisiert Unfälle gebaut und geflüchtet

Mit einer Anzeige muss ein 78-Jähriger rechnen, nachdem er am Samstagabend mit seinem Audi A2 unter dem Einfluss von Alkohol mehrere Unfälle verursachte. Der Mann war gegen 17.40 Uhr in Lauda-Königshofen auf der Becksteiner Straße von der Badstraße kommend ortsauswärts unterwegs. Vor dem Kreisverkehr kam er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach links auf eine vorgelagerte Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Er entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Im weiteren Verlauf überfuhr er die Grünfläche eines Kreisverkehrs und kam im Gefälle in Richtung der Einmündung zur Bundesstraße 292 nochmals nach rechts von der Fahrbahn ab. An der B 292 versuchte er einen Pkw zu wenden, blieb hierbei aber im Bereich der Zufahrt "Am Breitenstein" stehen. Dort konnte ein Zeuge, der die Fahrt beobachtet hatte, den Fahrzeugschlüssel abziehen und die Polizei verständigen. Die Streife nahm beim dem 78-Jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft wahr, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille, weshalb ihm im Krankenhaus Blut abgenommen wurde. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Der entstandene Schaden wird auf rund 3.400 Euro geschätzt und das Auto musste abgeschleppt werden.

Tauberbischofsheim: Fahrradfahrerin nach Fahrradunfall schwer verletzt

Alleinbeteiligt stürzte am Samstagabend eine 57-Jährige in Tauberbischofsheim-Distelhausen mit ihrem Fahrrad. Die Frau befand sich gegen 22.45 Uhr im Bereich des Sportplatzes auf dem Heimweg und schob ihr Fahrrad. Die Frau stieg dann auf ihr Zweirad auf und versuchte zu fahren. Hierbei blieb sie wohl mit einem Pedal am Bordstein hängen und stürzte. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ihr Fahrradhelm im Gepäckkorb. Sie wurde mit schwersten Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Da es Hinweise auf eine Alkoholisierung der Frau gab, wurde ihr im Krankenhaus Blut abgenommen.

Weikersheim: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Einen Sachschaden von rund 1.000 Euro hinterließ ein unbekannter Fahrzeuglenker am Samstagnachmittag in Weikershiem an einem geparkten VW Passat Kombi. Der Pkw stand zwischen 14 Uhr und 14.10 Uhr auf einem Parkplatz in der Industriestraße. Vermutlich blieb der Unbekannte beim Ein- oder Ausparken an dem VW hängen und flüchtete anschließend. Aufgrund von Farbantragungen am Passat wird davon ausgegangen, dass das Verursacherfahrzeug hellen Lack hat. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell