Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.05.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Polizei sucht Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem am frühen Montagmorgen in Heilbronn mehrere Personen, unter anderem mit einer Eisenstange, auf einen 25-Jährigen losgegangen sein sollen. Die Auseinandersetzung begann vermutlich bereits in einer Lokalität in der Weststraße. Hier soll es zu einer Schlägerei zwischen dem 25-Jährigen, dessen Bruder und vier weiteren Männer gekommen sein. Anschließend verlagerte sich das Geschehen in die Kaiserstraße. Hier soll einer der Angreifer mit einer Eisenstange auf den jungen Mann eingeschlagen haben. Auch nachdem der Angegriffene zu Boden gegangen war, traten die Männer wohl weiter auf ihn ein. Wer kann Angaben zum Geschehen oder den Tätern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Kind bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 9-Jähriger am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Heilbronn zu. Der Junge hatte gegen 19.15 Uhr mit seinem Fahrrad die Fügerstraße an einer Ampel gekreuzt. Dies übersah vermutlich ein 62-jähriger Hyundai-Fahrer, welcher von der Weipertstraße in die Fügerstraße einbog. Das Kind wurde von dem Auto erfasst und stürzte. Hierbei zog sich der Junge leichte Verletzungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.100 Euro.

Leingarten-Großgartach: Auseinandersetzung unter Jugendlichen - Zeugen gesucht

Mehrere Jugendliche und ein Kind gerieten am Freitagnachmittag an der Stadtbahnhaltestelle "Leingarten Mitte" in Leingarten-Großgartach in Streit. Dabei brachte ein 15-Jähriger Pfefferspray zum Einsatz. Als Reaktion hierauf soll ein ebenfalls 15-Jähriger ein Messer gezogen haben und mit diesem dem Anderen hinterher gerannt sein. Ein 14-Jähriger wurde durch das Pfefferspray leicht verletzt. Ein weiterer 15-Jähriger und ein 13-jähriges Kind blieben unverletzt. Alle Beteiligten wurden vor Ort von einem Notarzt untersucht und anschließend an Erziehungsberechtigte überstellt. Das Pfefferspray wurde einbehalten. Ein Messer konnte durch die Einsatzkräfte nicht aufgefunden werden. Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Weinsberg: Wohnmobil beschädigt und abgehauen - Wer hat was gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Samstagmorgen in Weinsberg und flüchtete anschließend. Der 43-jährige Besitzer eines Citroen Wohnmobils hatte dieses in der Straße "Grasiger Hag" abgestellt. Gegen 10.30 Uhr beschädigte die unbekannte Person beim Ausparken das Fahrzeug indem sie zweimal rückwärts dagegen fuhr. Nach dem Unfall entfernte sich die Unbekannte Person unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Heilbronn: Fenster beschmiert - Zeugen gesucht

Unbekannte beschmierten am vergangenen Dienstag die Scheiben eines Gebäudes in Heilbronn-Böckingen mit einem dicken Filzstift. Der oder die Täter brachten unzählige Parolen und ganze Sätze auf den Fenstern im Erdgeschoss des Hauses in der Kirchsteige an. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Brackenheim: Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person entwendete Anfang letzter Woche ein Fahrrad in Brackenheim. Der Besitzer des Mountainbikes der Marke "Bulls" hatte dieses am Montag auf einem Fahrradstellplatz in der Georg-Kohl-Straße, mit einem Schloss gesichert, abgestellt. Gegen 21.30 Uhr bemerkte er den Diebstahl. Lediglich das zerstörte Schloss lag noch an der Örtlichkeit. Wer kann Angaben zu der Tat oder dem Verbleib des Fahrrads machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell