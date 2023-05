Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.05.2023

Heilbronn (ots)

Mosbach-Neckarelz: Busfahrer ausgeraubt

Bereits am Abend des 27. April soll ein 23-Jähriger einen 45-Jährigen Busfahrer überfallen und verletzt haben. Der Busfahrer parkte den Linienbus zunächst am Bahnhof Neckarelz, um eine kurze Pause zu machen. Beim Verlassen des Busses konnte er keine Personen im Fahrzeug wahrnehmen und verschloss die Türen. Als der Busfahrer nach der Pause zurück zum Bus kam und einstieg, meldete sich der 23-Jährige aus der hinteren Reihe und gab vor, eingeschlafen zu sein. Der Busfahrer ließ ihn daraufhin am hinteren Ausgang aussteigen. Kurz darauf bemerkte der 45-Jährige, dass einige Münzen aus der Fahrscheinkasse fehlten und nahm die Verfolgung des Mannes auf. Nachdem der 45-Jährige den 23-Jährigen einholte und auf die fehlenden Münzen ansprach, schlug der 23-Jährige dem Busfahrer ins Gesicht und trat ihm gegen das Bein. Anschließend rannte er mit seiner Beute weg. Der 23-Jährige wurde am 9. Mai festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter beim Amtsgericht Mosbach vorgeführt, der Haftbefehl wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls erließ und in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell