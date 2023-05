Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn vom Samstag, 13.05.2023

Landkreis Heilbronn (ots)

Bad Friedrichshall-Duttenberg: Wohngebäude gerät in Vollbrand

Am Freitagabend, gegen 22.00 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle Heilbronn ein in Vollbrand stehendes Gebäude in Duttenberg mitgeteilt. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen brannte im Ortskern eine Scheune vollständig ab. Das angebaute, zum Brandzeitpunkt unbewohnte, Wohngebäude geriet ebenfalls in Brand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude verhindern. Lediglich ein Wohngebäude ist aufgrund der Sicherungsmaßnahmen mit Wasser aktuell nicht bewohnbar. Vertreter der Stadt Bad Friedrichshall sind vor Ort und stellen eine Notunterkunft für die 2 Bewohner zur Verfügung. Aktuell wird der kontrollierte Abriss des Gebäudes geprüft. Es wurden keine Personen verletzt. Die Feuerwehr war mit 55 Fahrzeugen und 284 Mann vor Ort. Zur Brandursache können aktuell noch keine Aussagen getroffen werden, es kann bislang lediglich gesagt werden, dass es zu 2 Explosionen kam, nach ersten Ermittlungen ausgehend von gelagerten Gasflaschen. Weitere Ermittlungen wurden aufgenommen. Aufgrund der Lösch- und Einsatzmaßnahmen war die Ortsdurchfahrt Duttenberg für 3,5 Stunden voll gesperrt. Die Feuerwehr hat eine Brandwache einrichtet. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 1.000.000 Euro.

