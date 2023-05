Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.05.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Linienbus beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursachte eine unbekannte Person mit einem schwarzen Mercedes mit Heilbronner Kennzeichen am Donnerstagnachmittag in Heilbronn. Gegen 14.45 Uhr streifte der Fahrer oder die Fahrerin des Mercedes das Heck eines an der Bushaltestelle "Friedrichstraße West" haltenden Linienbusses. Anschließend entfernte sich der Mercedes-Lenker von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Bad Rappenau: Einbrecher unterwegs

Unbekannte brachen am frühen Freitagmorgen in ein Geschäft in Bad Rappenau ein. Zwischen 1 Uhr und 2 Uhr verschafften sich die vier männlichen Täter gewaltsam Zutritt zu einem Gebäudekomplex in der Raiffeisenstraße. Durch Aufhebeln weiterer Türen gelangten die Männer über das Lager und den Verkaufsraum eines Geschäfts in die Büroräumlichkeiten. Aus dem Büro entfernten sie zwei Tresore, welche vermutlich von den Tätern hinter dem Gebäude geöffnet wurden. Anschließend begaben sich die Unbekannten zurück ins Innere und machten sich an einer Kasse und einem weiteren Tresor zu schaffen. Auch die Spinde der Angestellten wurden durchsucht. Was die Männer erbeuten konnten ist bisher noch nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro beziffert. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07264 95900 an den Polizeiposten Bad Rappenau.

