Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - BMW fährt ohne gültige Versicherung auf BAB 650

Ludwigshafen Ruchheim (ots)

Am 13.03.2023 gegen 14:45 Uhr entdeckten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim beim Bestreifen der BAB 650 einen BMW mit ausländischen Kennzeichen. Dieser wurde anschließend an der Anschlussstelle Ruchheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der 41-jährige Fahrer, dessen Hauptwohnsitz bereits seit 2019 in der BRD liegt, konnte den Beamten nachweisen, dass er seinen BMW ordnungsgemäß beim Zollamt angemeldet hatte und damit seine KFZ-Steuern entrichtet hatte. Jedoch kam er nicht seiner Pflicht nach, das Fahrzeug auch im Inland zu versichern. Daher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

