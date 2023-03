Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fußgänger läuft bei Dunkelheit auf der Landstraße und führt Betäubungsmittel mit

Mertesheim (ots)

Am gestrigen Abend, dem 12.03.2023 gegen 19:40 Uhr erreichte die Polizei Grünstadt die Mitteilung von Verkehrsteilnehmern, dass ein Mann mit Hund auf der Fahrbahn der L395 (Eistalstraße) von Ebertsheim in Richtung Mertesheim läuft. Aufgrund der Dunkelheit war der 47-Jährige aus dem Donnersbergkreis nur sehr schlecht und spät zu erkennen. Die Streife der Polizei, welche den Mann kontrollierte nachdem er die Fahrbahn verlassen musste, fand im Rahmen einer anschließend durchgeführten Durchsuchung des 47-Jährigen in seiner mitgeführten Umhängetasche noch Cannabis, Kokain und weitere kleine Mengen an Betäubungsmitteln, welche durch die Beamten sichergestellt wurden. Wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln wurde dementsprechend ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

