POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Elektroschocker in nicht versichertem BMW gefunden

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 12.03.2023 gegen 14:30 Uhr wurde in der Seebacher Straße in Bad Dürkheim ein Ford Fiesta bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Eine 18-jährige Fahrerin eines VW Lupo befuhr den Holzweg in Bad Dürkheim in Richtung Seebacher Straße. In Höhe der Einmündung Holzweg in die Seebacher Straße, fuhr sie nach links in die Seebacher Straße. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer von links ...

