Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Mehrere Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln kontrolliert

Ludwigshafen Ruchheim (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 11.03.2023, bis Sonntag, 12.03.2023, wurden durch die Polizeiautobahnstation Ruchheim mehrere Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt. Am 11.03.2023 gegen 10:30 Uhr befuhren die Beamten die BAB 61 in Fahrtrichtung Norden, stellten kurz vor dem Autobahnkreuz Worms einen blauen Toyota fest und unterzogen diesen anschließend auf dem Rasthof "Wonnegau-Ost" einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Bereits beim ersten Betrachten des 29-jährigen Fahrers entstand bei den Beamten der Verdacht des Betäubungsmittelkonsums. Ein anschließender Drogenschnelltest bestätigte die Vermutung und verlief positiv auf die Stoffgruppen THC und Amphetamin. Eine weitere Verkehrskontrolle wurde am 12.03.2023 gegen 22:20 Uhr mit einem 35-jährigen Peugeot-Fahrer am Mitfahrerparkplatz in Maxdorf durchgeführt, welcher zuvor die BAB 650 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim befahren hatte. Im Kontakt mit dem Fahrer fiel den Beamten auf, dass dieser stark geweitete Pupillen, Schwindel, Lidflattern und eine sehr hohe Atemfrequenz hatte. Daher wurde auch mit ihm ein Drogenschnelltest durchgeführt, welcher positiv auf Methamphetamin verlief. Der nächste Fahrzeugführer wurde von den Beamten am 12.03.2023 gegen 20:00 Uhr einer Verkehrskontrolle auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Süden, Tank- und Rastanlage "Dannstadt-West", unterzogen. Der 28-Jährige zeigte ebenfalls Anzeichen auf eine akute Drogenbeeinflussung. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf die Stoffgruppe THC. Den drei Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen sowie Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell