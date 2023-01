Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Einbruch in Einfamilienhaus

Gevelsberg (ots)

In der Zeit von Montag 17:30 Uhr bis Dienstag 07:30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung an der Geerstraße ein. Die Täter kletterten auf das Flachdach des Erdgeschosses eines Einfamilienhauses. Von dort aus hebelten sie ein Fenster im Obergeschoss auf und sie gelangten so in das Innere des Objektes. Sie durchwühlten das Schlafzimmer und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Ob sie Beute erlangten ist bisher nicht bekannt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell