POL-EN: Hattingen- Unfall unter Alkoholeinfluss auf der Tippelstraße

Schwelm (ots) - In der Zeit vom 31.12. bis zum 02.01 hebelten unbekannte Täter ein an der Hauptstraße befindliches Geschäft auf. Die Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür und gelangten in den Verkaufsraum. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangten sie Sportbekleidung in noch unbekannter Menge und einen geringen Bargeldbetrag. Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

