POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfallflucht geklärt

Am 12.03.2023 gegen 14:30 Uhr wurde in der Seebacher Straße in Bad Dürkheim ein Ford Fiesta bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Eine 18-jährige Fahrerin eines VW Lupo befuhr den Holzweg in Bad Dürkheim in Richtung Seebacher Straße. In Höhe der Einmündung Holzweg in die Seebacher Straße, fuhr sie nach links in die Seebacher Straße. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer von links kommenden Fahrerin eines Ford Fiesta und es kam zum Zusammenstoß. Sie entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die 38-Jährige konnte sich einen Teil des Kennzeichens merken. Sie informierte unverzüglich die Polizei. Weiterhin konnten einzelne Fahrzeugteile aufgefunden und sichergestellt werden. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Fahrerin um die Tochter der Halterin handelte. Am VW Lupo entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Am Ford Fiesta ein Sachschaden von 2500 Euro. Gegen sie wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

