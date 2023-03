Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Minderjähriger auf Rastplatz bei BAB 61 ausgesperrt

Dannstadt (ots)

Am 11.03.2023 um 23:03 Uhr wurde die Polizei über Notruf von einem 15-Jährigen kontaktiert, der angab, er sei auf dem Rastplatz "Dannstadt-West" entlang der BAB 61 von seinen Freunden aus dem Fahrzeug ausgesperrt worden. Umgehend wurde der Rastplatz durch Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim aufgesucht, wo der Jugendliche auch angetroffen werden konnte. Er gab daraufhin an, dass er in einer umliegenden Erziehungseinrichtung untergebracht sei und dorthin auch gerne wieder zurück möchte. Seine Freunde hätten ihn einfach aus dem Auto ausgesperrt, würden jedoch noch auf dem Parkplatz stehen. Durch die Beamten konnte das parkende Fahrzeug kurz darauf einige Meter entfernt auf der Rastanlage aufgefunden werden. Darin schliefen ein 16-Jähriger, ein 17-Jähriger und ein 19-Jähriger, im Fahrzeug herrschte starker Marihuana-Geruch. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der 17-Jährige bei der Polizei als vermisst gemeldet war. Der 19-Jährige, der seine Fahrereigenschaft auch einräumte, stand unter dem Einfluss von Amphetamin. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Minderjährigen wurden nach Abschluss der Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben bzw. zurück in die Erziehungseinrichtung verbracht. Gegen den 19-jährigen Fahrer wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

