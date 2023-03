Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Polizei stellt schwerwiegende Verstöße bei Sattelzuggespann fest

Worms (ots)

In der Nacht des 11.03.2023 gegen 01:30 Uhr stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Süden, auf Höhe des Autobahnkreuz Worms, ein Sattelzuggespann fest und unterzogen dieses auf dem Parkplatz "Erpelrain" einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Der 57-jährige Fahrer zeigte den Beamten zunächst einen Führerschein vor, in dem die benötigte Fahrerlaubnisklasse "CE" seit 02/2023 abgelaufen war. Anschließend sollten die Lenk- und Ruhezeiten des Fahrers genauer überprüft werden. Dabei fiel auf, dass im Kontrollgerät des LKW nicht seine eigene Fahrerkarte steckte, sondern die eines anderen, nicht anwesenden Mannes. Ebenso fiel auf, dass die zweijährig vorgeschriebene Fahrtenschreiberprüfung, welche den Fahrtenschreiber auf seine ordnungsgemäße Funktion überprüft und Manipulation ausschließen soll, seit 12/2022 abgelaufen war. Und obendrauf wurden durch den Fahrtenscheiber zahlreiche Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt aufgrund der gravierenden Verstöße untersagt. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fälschung beweiserheblicher Daten eingeleitet. Da er nicht in der BRD wohnhaft ist, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.290EUR festgesetzt. Die Daten des Fahrtenschreibers werden dem Bundesamt für Güterverkehr übersandt, welche in eigener Zuständigkeit weitere Ermittlungen gegen Fahrer und Halter führen.

