POL-PDNW: Bad Dürkheim - Unfallflucht, Zeuge mit rotem PKW gesucht

Kleinkarlbach (ots) - Am 11.03.2023 gegen 08:00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Grünstadt eine Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße in Kleinkarlbach gemeldet. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr in den Vorgarten des Wohnanwesens im Einmündungsbereich der Hauptstraße / In der Lehmenkaut in Kleinkarlbach und beschädigte dadurch die Vorgartenmauer. Der Schaden dürfte sich auf circa 3000 Euro belaufen. Von einer ...

