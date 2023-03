Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mit 1,27 Promille einen PKW geführt

Wattenheim (ots)

Am 12.03.2023 gegen 00:20 Uhr wurde eine 47-jährige Frau aus dem Saarland in der Carlsberger Straße in Wattenheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Die Fahrzeugführerin war alleinige Insassin des Fahrzeugs. Von den Polizeibeamten konnte unmittelbar Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Der Fahrzeugführerin wurde die Weiterfahrt untersagt und sie wurde zur Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle verbracht.

Die Frau muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt verantworten.

