Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gefährliche Körperverletzung

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 10.03.2023 gegen 19:49 Uhr versprühten unbekannte Täter in einem Schnellimbiss in der Chemnitzer Straße einen bis dato unbekannten Reizstoff. Hierdurch wurden neun Personen leicht verletzt. Sie erlitten Atemwegsreizungen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell