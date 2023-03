Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, dem 10.03.23, kam es gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Triftweg. Die 23-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Chemnitzer Straße in Richtung Triftweg. Beim Abbiegen in den Triftweg übersah sie die bevorrechtigte, von rechts kommende 22-jährige Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Fahrradfahrerin zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100EUR.

