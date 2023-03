Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schulwegkontrolle

Kallstadt (ots)

Am Freitag, 10.03.23, wurde kurz vor Schulbeginn der Bereich der Grundschule sowie des Kindergartens in Kallstadt hinsichtlich der richtigen Sicherung der Kinder im PKW kontrolliert. Erfreulicherweise konnte lediglich ein Verstoß festgestellt werden. Das nicht vorschriftsmäßig gesicherte Kind war zwar mittels Sicherheitsgurt gesichert, trug jedoch bereits den Schulranzen während der Fahrt auf dem Rücken, was bei Unfällen schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben kann. Der verantwortliche Fahrer musste vor Ort ein Verwarngeld bezahlen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell