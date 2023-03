Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Trunkenheitsfahrt und Beleidigung von Polizeibeamten

Am Freitag, den 10.03.2023 gegen 20:24 Uhr meldete eine Verkehrsteilnehmerin einen Schlangenlinien fahrenden Peugeot 108 in Bad Dürkheim. Die 32 - jährige Fahrzeugführerin des Peugeot wäre gemäß Zeugenangaben eine Fußgängertreppe am Kreisverkehr in der Bruchstraße heruntergefahren. Hierbei entstand Sachschaden an der Treppe. Anschließend hätte die 32-jährige aus Ludwigshafen die B37 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim befahren. Hierbei wäre sie Schlangenlinien gefahren und hätte dabei mehrmals deutlich die Mittellinie überfahren. Auf dem Gelände einer Tankstelle in der Weinstraße Nord unterbrach die 32 - jährige ihre Fahrt und blieb bei laufendem Motor in ihrem Fahrzeug sitzen, wo sie schließlich durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden konnte. Die augenscheinlich stark alkoholisierte Fahrerin befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand, schrie fortwährend und beleidigte die eingesetzten Beamten. Die Ludwigshafenerin musste unter Anwendung unmittelbaren Zwangs aus dem Fahrzeug gezogen werden. Im Anschluss wurde der 32 - jährigen, die angab außer Alkohol auch Amphetamin zu sich genommen zu haben, auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein vorläufig entzogen. Darüber hinaus erwartet die Ludwigshafenerin ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Verkehrsunfallflucht und Beleidigung. Aufgrund des psychischen Gesundheitszustandes der Tatverdächtigen erfolgte die Überstellung in eine psychiatrische Anstalt.

