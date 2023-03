Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall - Gas mit Bremse vertauscht

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, 10.03.23, kam es um kurz nach 11 Uhr zu einem Unfall mit Sachschaden am Schloßplatz in Bad Dürkheim. Die 83-jährige Fahrerin vertauschte beim Ausparken das Gas- mit dem Bremspedal. Hierbei stieß sie gegen einen daneben geparkten PKW, welcher durch die Wucht des Aufpralls in einen weiteren geparkten PKW und im Anschluss gegen die Hausfassade eines Geschäfts geschoben wurde. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Es entstand Sachschaden an drei PKW sowie der Hausfassade in Höhe von ca. 20.000EUR.

