POL-F: 221219 - 1456 Bundesautobahn 3: Fahrzeugbrand

Frankfurt (ots) - (fue) Der 53-jährige Fahrer eines Ford Fiesta war am Sonntag, den 18. Dezember 2022, gegen 06.10 Uhr, auf der BAB 661 in Fahrtrichtung Egelsbach unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Offenbach Kaiserlei verlor er auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte zunächst in die rechte und anschließend in die linke Leitplanke. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf der ...

mehr