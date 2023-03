Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kontrolle eines E-Scooters

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, 10.03.2023, gegen 13 Uhr, wurde ein 17-jähriger Ludwigshafener E-Scooter-Fahrer von der Polizei in der Leistadter Straße angehalten und kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass das Versicherungskennzeichen des E-Scooters abgelaufen war. Versicherungskennzeichen sind immer für das laufende Versicherungsjahr gültig und müssen jährlich erneuert werden. Das neue Versicherungsjahr beginnt bei Versicherungskennzeichen immer am 1. März eines Jahres. Den jungen Mann erwartet ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die aktuelle Farbe des Vesicherungskennzeichen für das Jahr 2023 ist SCHWARZ.

