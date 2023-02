Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl in Bekleidungsgeschäft in der Fußgängerzone

Zweibrücken (ots)

Zeit: 24.02.2023, 11:00 Uhr - 11:15 Uhr

Ein unbekannter Täter entwendete am 24.02.2013 zwischen 11:00 Uhr und 11:15 Uhr in dem Bekleidungsgeschäft in Zweibrücken in der Hauptstraße 56 aus der Handtasche der 76-jährigen Geschädigten deren Geldbörse, in welcher sich unter anderem 160 Euro Bargeld befanden. Die Handtasche trug die Geschädigte unverschlossen in ihrer Armbeuge. Die Schadenshöhe liegt etwa bei 200 Euro.

Durch eine Kassiererin kann die Täterin wie folgt beschrieben werden: weiblich, ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, trug ein schwarzes Kopftuch und einen langen schwarzen Mantel, vermutlich osteuropäischer Herkunft.

