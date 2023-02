POL-PDPS: Contwig (Kreis Südwestpfalz) - Sachbeschädigung an Buswartehäuschen

Pirmasens (ots) - Am Donnerstag, zwischen 07:30 und 13:00 Uhr, zerkratzte ein unbekannter Täter einen auf dem oberen Parkdeck des Einkaufsmarktes geparkten Peugeot. Die Schadenshöhe beträgt circa 1000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps Kontaktdaten für ...

