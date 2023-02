Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Kellerwohnung in der Marienstraße

Pirmasens (ots)

In einem unbestimmten Zeitraum vor dem vergangenen Samstag, 18.02., traten unbekannte Täter die Wohnungstür einer Kellerwohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Ecke Marienstraße/Karolinenstraße ein. Bei der Anzeigenaufnahme mussten die aufnehmenden Polizeibeamten wieder einmal feststellen, dass die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses unverschlossen war und somit jedermann den Hausflur des Mehrfamilienhauses betreten konnte, weshalb auch jedermann als Täter in Betracht kommt. Entwendet wurden eine ältere Stereoanlage der Marke Pioneer, ein Flachbildfernseher der Marke Grundig, ein defekter Staubsauger, ca. 50 Musik-CD's, ein Ordner mit persönlichen Papieren, ein Rasierwasser der Marke Diesel, ein Haarschneider und das Abflussrohr des Badezimmerwaschbeckens entwendet. Aus dem Kühlschrank fehlten verschiedene Lebensmittel. Entweder handelte es sich um mehrere Täter oder man hatte ein entsprechendes Transportfahrzeug zur Verfügung. Der Gesamtschaden beträgt circa 700 Euro. Nebenbei wurde die Wohnungstür noch mit schwarzer Farbe besprüht.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell