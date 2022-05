Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Radler prallt gegen Beifahrertür

Unter dem Einfluss von Drogen stand ein 24-jähriger Radler am Montag in Riedlingen.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 18.30 Uhr in der Hindenburgstraße. Der Fahrer des BMW hielt am Straßenrand an. Sein 19-jähriger Beifahrer öffnete die Beifahrertür. In diesem Augenblick kam von hinten der 24-jährige Radler. Er fuhr verbotswidrig auf dem Gehweg. Der Mountainbiker prallte gegen die Beifahrertür. Dabei wurde die Tür derart verbogen, dass sie sich nicht mehr schließen ließ. Der BMW musste im Anschluss abgeschleppt werden. Der Radler stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen. Bei der Aufnahme des Unfalls stellte sich heraus, dass der 24-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 4.000 Euro.

Hinweise der Polizei: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

