POL-UL: (BC) Warthausen - Unfallverursacher fährt weiter

Nach einem Unfall am Dienstag in Warthausen stoppte die Polizei den Verursacher.

Gegen 11.15 Uhr stand der 53-Jährige mit seinem Iveco Sattelzug an der Kreuzung Kreissstraße 7532 und Hubertus-Liebrecht-Straße an einer roten Ampel. Hinter ihm stand ein 25-jähriger Skoda-Fahrer. Während des Anfahrens soll der Laster-Fahrer zunächst etwa 1,5 Meter zurückgerollt sein. Dabei stieß er gegen die Front des Skoda. Der Laster fuhr dann los. Der 25-Jährige versuchte den 53-Jährige auf den Unfall aufmerksam zu machen. Der fuhr weiter. Die informierte Polizei stoppte den Sattelzug schließlich in Göffingen. Am Skoda entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat - unabhängig von der Höhe des Schadens. Wer mit seinem Auto einen Schaden verursacht, muss auf den Geschädigten warten. Oder die Polizei verständigen. Sonst drohen Freiheitsstrafe oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

