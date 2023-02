Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Contwig (Kreis Südwestpfalz) - Vandalen brechen in ehemalige Grundschule ein

Contwig (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Zeit: 21.02.2023, 10:30 Uhr - 23.03.2023, 14:30 Uhr Ort: 664907 Contwig, Maßweilerstraße 8 SV: Bislang unbekannte Täter warfen mit einem Stein ein Kellerfenster am Gebäude ein und stiegen auf diesem Weg in die ehemalige Grundschule ein. Im Gebäudeinnern verteilten sie in verschiedenen Räumen wahllos Schulinventar auf dem Boden und beschmierten mit Farbe aus vorgefundenen Eimern, Dosen und anderen Behältnissen mehrere Gegenstände (u. a. einen Aufsitzmäher) sowie zahlreiche Wände und Böden. Der Schaden dürfte bei mindestens 5.000 Euro liegen Ob auch Gegenstände gestohlen wurden, steht noch nicht fest.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

