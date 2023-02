POL-BI: Fahrraddieb gefasst - Säge im Kinderanhänger

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Am Sonntagmorgen, 19.02.2023, fiel ein Einbrecher am Willy-Brandt-Platz auf, als er die Scheibe eines Juweliers einschlug und diverse Schmuckstücke entwendete. Zuvor hatte er in einem Imbiss-Stand am Hauptbahnhof Beute gemacht. Gegen 09:10 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie ein Mann eine Scheibe eines An- und Verkaufsgeschäfts für Schmuck an der Feilenstraße einschlug. Er soll ...

