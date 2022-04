Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Ems- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in der Taunusallee

Bad Ems (ots)

Am 12.04.2022 um 08:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Taunussallee in Bad Ems. Hierbei wurden die Außenspiegel von zwei ordnungsgemäß geparkten PKW's beschädigt. Der Unfallverursacher hielt zwar kurz an, um einen Gegenstand aufzuheben, setzte hiernach allerdings seine Fahrt fort. Laut einer Zeugin soll der Unfallflüchtige eine graue Limousine gefahren haben. Die PI Bad Ems sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise über den Unfallhergang und das flüchtende Fahrzeug machen können. Die Hinweise werden telefonisch an die 02603/9700 oder per Mail pibadems.wache@polizei.rlp.de erbeten.

