Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht auf Baumarktparkplatz

Zweibrücken (ots)

Ein unbekannter Fahrer stieß am 23.02.2023 zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr beim rückwärts Ausparken auf dem Parkplatz des dortigen Baumarktes gegen einen rückwärts eingeparkten schwarzen Ford S-Max. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Am Ford S-Max entstand an der Stoßstange vorne links ein Streifschaden. Die Schadenshöhe beträgt 1000 Euro. Die Ermittlungen hinsichtlich des Unfallverursachers dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell