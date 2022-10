Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Völklingen- Verkehrsunfall durch eine betrunkene Frau

Völklingen (ots)

Am Freitagabend gegen 23:30 Uhr kam es in der Bismarckstraße in Völklingen zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer alkoholisierten 40-Jährigen aus Saarbrücken. Die stark alkoholisierte Fahrerin missachtete mit ihrem VW UP die Vorfahrt eines Opel Corsa, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. An den Fahrzeugen, einer Verkehrsinsel und dem Bürgersteig entstand hierdurch ein Sachschaden, verletzt wurde niemand. Aufgrund ihrer Alkoholisierung wurde der Fahrerin eine Blutprobe entnommen. Eine entsprechende Strafanzeige gegen die Fahrzeugführerin wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell