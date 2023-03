Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Einbruch

Lindenberg (ots)

Im Zeitraum vom 08.03.2023 bis zum 11.03.2023 versuchten Unbekannte die Terrassentüren eines Anwesens in der Hauptstraße aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Durch die Tat entstand an den Türen Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

