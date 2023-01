POL-PDTR: Mehrere Verkehrsunfälle aufgrund von Schnee und Glätte

Idar-Oberstein (ots) - Am Donnerstag, 19.01.2023, verhinderte das beherzte Einschreiten eines Nachbarn die Entstehung eines schlimmeren Brands an einem Einfamilienwohnhaus in Idar-Oberstein, dessen Bewohner nicht Zuhause waren. Der 56-Jährige und seine Frau stellten am frühen Nachmittag eine Rauchentwicklung fest, welche augenscheinlich vom Grundstück ihrer Nachbarn stammte. Während die Frau unmittelbar die ...

mehr