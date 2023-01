Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fund von diversem Diebesgut - Eigentümer gesucht!

Idar-Oberstein (ots)

Durch Beamte der Polizeiinspektion Idar-Oberstein konnte diverses Diebesgut aufgefunden werden, dessen Eigentümer bislang nicht ermittelt werden konnten. Bei dem Diebesgut handelt es sich überwiegend um alte Elektronik- und Metallteile sowie Waschmaschinen und ein Solarium. Weiterhin konnten mehrere Fahrzeugteile sowie diverses Fahrzeugzubehör, wie beispielsweise Abgasrückführventile (AGR-Ventile), unter anderem der Marke BMW, aufgefunden werden. Darüber hinaus wurden mehrere Winkelschleifer und Alu-Profile sichergestellt.

Mögliche Geschädigte, vor allem Firmen oder Anwohner, die in den vergangenen Wochen Sperrmüll vor ihrem Wohnhaus oder Firmengelände abgestellt haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06781/561-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piidaroberstein.wache@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell