POL-PDTR: Vandalismus an PKW in Malborn

Hermeskeil (ots)

Im Zeitraum von Montag, 09.01.2023, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 15.01.2023, 17:15 Uhr, kam es in der Ortslage Malborn zu einer Sachbeschädigung an einem grauen PKW der Marke Mercedes-Benz, Typ SLK. Die bislang unbekannten Täter beschädigten dabei besagten PKW durch Zerkratzen des Fahrzeuglacks. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503 9151-0 oder per E-Mail an PIHermeskeil@polizei.rlp.de.

