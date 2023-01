Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Weißer Sprinter gesucht!

Idar-Oberstein (ots)

Am 17.01. kam es in den frühen Abendstunden, gegen 17:30 Uhr, zu einer Bedrohung im Bereich der oberen Hohlstraße in Idar-Oberstein. Ein bislang unbekannter Täter soll hierbei, mit einer Axt bewaffnet, die Anwohner eines Mehrfamilienhauses bedroht und deren Eingangstür beschädigt haben. Anschließend soll der Täter in einen weißen Sprinter eingestiegen und davongefahren sein.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit Hinweise bezüglich des weißen Sprinters im Bereich der Hohlstraße geben können. Sie werden gebeten sich mit unserer Dienststelle in Verbindung zu setzen!

