Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nachbar verhindert das Übergreifen eines Brands

Idar-Oberstein (ots)

Am Donnerstag, 19.01.2023, verhinderte das beherzte Einschreiten eines Nachbarn die Entstehung eines schlimmeren Brands an einem Einfamilienwohnhaus in Idar-Oberstein, dessen Bewohner nicht Zuhause waren. Der 56-Jährige und seine Frau stellten am frühen Nachmittag eine Rauchentwicklung fest, welche augenscheinlich vom Grundstück ihrer Nachbarn stammte. Während die Frau unmittelbar die Rettungsleitstelle verständigte, suchte ihr Mann den Brandherd auf. Dort entdeckte er, dass eine überdachte Terrasse und die angrenzende Hausfassade bereits in Brand geraten waren. Kurzerhand griff er sich selbst einen Eimer und begann den Brand mit Wasser aus einem nahegelegenen Teich zu löschen und verhinderte so Schlimmeres für die Hauseigentümer bis die alarmierte Feuerwehr eintraf. Neben circa 40 Einsatzkräften der Feuerwehr befanden sich auch der Rettungsdienst und die Polizei am Brandort. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern noch an.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell