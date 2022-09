Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Schwarzer Kleinwagen nach Unfallflucht gesucht

Steinheim (ots)

Nach einem Unfall mit einem Sachschaden von rund 12.000 Euro und drei Verletzten sucht die Polizei den Verursacher. Der unbekannte Fahrer eines schwarzen Autos war weitergefahren, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

Der Unfall hatte sich bereits am Freitag, 9. September gegen 15.50 Uhr auf der L 827 zwischen den Orten Steinheim und Lothe ereignet.

Eine 29-Jährige befuhr mit ihrem roten Dacia die L827 in Fahrtrichtung Steinheim. In einer langgezogenen Linkskurve kam ihr ein schwarzer Kleinwagen entgegen. Dieser fuhr mittig auf der Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die 29-Jährige stark ab, so dass ihr Dacia zum Stehen kam.

Hinter ihr fuhr allerding eine 47-Jährige in einem roten Audi A1. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, so dass sie auf den Dacia auffuhr. Der schwarze Kleinwagen, näheres ist dazu nicht bekannt, entfernte sich in Fahrtrichtung Lothe, ohne Maßnahmen zur Schadensregulierung einzuleiten. Die Dacia-Fahrerin und zwei weitere Personen in dem Wagen wurden leicht verletzt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Nun sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, die nähere Angaben zu dem flüchtigen schwarzen Kleinwagen machen können. Hinweise bitte an die Telefonnummer 05271/962-0. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell