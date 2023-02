LPI-J: Einbruch in Speiselokal

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Ein Zeuge eines Verkehrsunfalls am Montagvormittag in Hermsdorf informierte die Polizei Saale-Holzland. Ein Pkw sei in der Eisenberger Straße gegen ein Verkehrsschild gefahren, habe diese beschädigt, und sei in der Folge davongefahren. Während der Unfallaufnahme wurde überdies bekannt, dass sich der 75-jährige Verursacher, nach dem Unfall, bei einem Mitarbeiter des städtischen Bauhofs gemeldet hatte und das Missgeschick mitteilte. Eine ...

mehr