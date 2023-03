Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfallflucht

Hettenleidelheim (ots)

Am 11.03.2023 gegen 14:05 Uhr konnte von einem Zeugen beobachtet werden, wie der vorausfahrende PKW in der Obergasse in Hettenleidelheim mit seinem rechten Außenspiegel gegen den linken Außenspiegel eines geparkten PKW stieß und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Da der Unfallzeuge das Kennzeichen ablesen konnte, wurde die Halteranschrift durch eine Streife umgehend aufgesucht. Dort konnte der besagte PKW mit korrespondierenden Schäden am rechten Außenspiegel festgestellt werden. Es konnte der 62-jährige Fahrzeughalter aus Hettenleidelheim als Fahrzeugführer ermittelt werden.

Durch die Polizeibeamten konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer mit 1,49 Promille nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand. Er wurde zur Blutentnahme auf die Polizeiinspektion Grünstadt verbracht. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell